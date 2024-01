Transfers in België: Zulte Waregem vindt nieuwe doelman bij Antwerp

Renaud Emond en Standard zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan. Het contract van de 32-jarige aanvaller liep nog 6 maanden, maar werd donderdag opgezegd.



De spits speelde maar in 3 wedstrijden mee dit seizoen. Slechts een keer stond hij aan de aftrap. Hij scoorde ook 1 keer, als invaller, in de bekerzege tegen Harelbeke (5-0) begin november.



Er komt voor Emond zo een einde aan zijn tweede periode bij Standard. De aanvaller werd in de zomer van 2015 een eerste keer naar Sclessin gelokt na een uitstekende periode bij Waasland-Beveren.



Na 4,5 jaar in Luik versierde hij een transfer naar het Franse Nantes, waar hij maar moeilijk kon aarden. In januari 2022 keerde hij terug naar Standard, maar met 31 matchen en 6 goals haalde hij zijn voorgaande niveau niet meer.



Desondanks heeft Emond niet lang zonder club gezeten. Enkele uren nadat Standard het vertrek van de aanvaller bekendgemaakt had, kondigde Eupen zijn komst aan. Emond heeft aan de Kehrweg een contract voor 1,5 seizoen ondertekend.