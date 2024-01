Transfers in België: KV Kortrijk strikt een kersverse Japanse international

KV Kortrijk, de hekkensluiter in de hoogste voetbalklasse, versterkt zijn defensie met de Japanner Haruya Fujii. De 23-jarige Fujii stapt op huurbasis over van Nagoya Grampus. In het contract is een aankoopoptie opgenomen.



De centrale verdediger was de voorbije twee seizoenen een vaste waarde bij het team uit de Japanse J-League. Op 1 januari debuteerde hij als international in een oefeninterland tegen Thailand (5-0 winst).



Fujii is de tweede wintertransfer van Kortrijk na aanvaller Jonathan Afolabi. De topschutter uit de Ierse Premier Division (met Bohemians) ondertekende net voor Nieuwjaar een contract tot juni 2026.