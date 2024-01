Transfers in België: Cercle haalt nog een Braziliaan, maar verliest Yann Gboho ook aan Toulouse

De Japanse doelman Daniel Schmidt verlaat Sint-Truiden en zet zijn loopbaan verder bij AA Gent. De 31-jarige Schmidt ondertekent bij de Buffalo's een contract tot 2027. Schmidt moet bij Gent de leemte opvangen die er gekomen is door de langdurige blessure van Paul Nardi. Hij ruilde in de zomer van 2019 de Japanse competitie voor de Belgische eerste klasse. Bij Sint-Truiden speelde hij 114 wedstrijden en was hij een vaste waarde tot de komst van zijn landgenoot Zion Suzuki. Bij Gent moet hij de concurrentie aangaan met Davy Roef.



Omdat Schmidt nog maar enkele maanden contract heeft, gunt STVV hem nu de vrijheid om te tekenen voor een andere club. "We respecteren enerzijds het professionalisme van Daniel, anderzijds is het moeilijk om op dit moment nog een transfervergoeding te verkrijgen. Daarom hebben we in onderling overleg besloten om het contract te verbreken. We bedanken Daniel voor al zijn harde werk en wensen hem het beste", besluit Pinto.