Transfers buitenland: Tottenham verhuurt Perisic aan ex-club Hajduk Split

Zou Harry Kane een goed woordje gedaan hebben?



De transfer hing al even in de lucht, maar is daarom niet minder verrassend. Bayern München heeft Eric Dier vandaag vastgelegd tot het einde van het seizoen, met nog een optie op een extra jaar. De 29-jarige verdediger/verdedigende middenvelder komt over van Tottenham, waar hij sinds 2014 actief was. "Dit is een droom voor mij", vertelt de Engelsman. "Bayern is een van de grootste clubs ter wereld. Ik hoop dit team alvast te kunnen helpen met mijn verdedigende veelzijdigheid."



Ondertussen heeft Tottenham ook al een vervanger beet. De Roemeense international Radu Dragusin verlaat de Italiaanse eersteklasser Genoa voor de Engelse topclub. De beloftevolle verdediger ondertekende in Noord-Londen een contract tot medio 2030. Met de overgang zou een transfersom van zowat 25 miljoen euro gemoeid zijn.