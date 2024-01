Transfers buitenland: Tottenham geeft Timo Werner tweede kans in Premier League met leenbeurt

Timo Werner (27) mag nog eens zijn kunnen tonen in de Premier League. De Duitse spits verruilt RB Leipzig voor Tottenham, dat Werner een halfjaar leent. Zo is Loïs Openda een concurrent kwijt in de aanval.





Werner was al eens actief in Engeland. In juli 2020 tekende hij voor Chelsea. Na 89 wedstrijden, 23 doelpunten en bakken kritiek, keerde hij terug naar het oude nest in Leipzig. Nu gaat de international de uitdaging weer aan.