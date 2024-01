Transfers buitenland: Frankfurt haalt Donny van de Beek uit vergeetput in Manchester

Er is een einde gekomen aan de lijdensweg van Donny van de Beek bij Manchester United. De Nederlander had hoge verwachtingen toen hij in 2020 de overstap maakte van Ajax, maar hij kon zich in de Premier League (ook bij Everton) nooit manifesteren.



Eintracht Frankfurt werpt Van de Beek nu een reddingsboei. De 26-jarige middenvelder wordt gehuurd tot het einde van het seizoen, maar er is ook een aankoopoptie in zijn contract opgenomen.