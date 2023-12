Transfers buitenland: Eljif Elmas wisselt Napoli in voor Leipzig

RB Leipzig heeft de komst van middenvelder Eljif Elmas bekendgemaakt. De 24-jarige Noord-Macedoniër maakt op 1 januari de overstap van Napoli en ondertekende bij de club van Rode Duivel Loïs Openda een contract voor 4,5 seizoenen. Volgens verschillende Duitse media zou met zijn overgang een transferbedrag van zo'n 23 miljoen euro gemoeid zijn.



Elmas zal bij Leipzig het rugnummer 6 gaan dragen. Hij sluit op 2 januari aan bij het trainingskamp van de ploeg in het Spaanse La Manga.



De middenvelder verzamelde tot dusver 56 caps bij de nationale ploeg van Noord-Macedonië, waarin hij twaalf keer scoorde. Sinds de zomer van 2019 stond hij onder contract bij Napoli, waarvoor hij 189 officiële duels speelde en 19 goals maakte. Voordien was Elmas in eigen land aan de slag bij Rabotnicki en in Turkije bij Fenerbahçe.



Leipzig staat na zestien speeldagen in de Bundesliga op de vierde plaats, op negen punten van leider Bayer Leverkusen.