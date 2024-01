Transfers buitenland: Carlos Alcaraz mag het bij Juventus proberen

De 23-jarige Fransman Sacha Boey moet voor aanvallende inmpulsen zorgen op de rechterkant van Bayern. De rechtsachter stapt over van het Galatasaray van Dries Mertens voor 30 miljoen euro, plus 5 miljoen aan mogelijke bonussen. De 2 clubs zullen ook 2 oefenmatchen spelen met gedeelde inkomsten.



De offensief georiënteerde verdediger was 2,5 jaar aan de slag bij Galatasaray. Hij was er vaste basisspeler en sluit zijn Turkse periode af met 83 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij al 31 keer in actie.



Vorig seizoen pakte hij met Galatasaray de titel in Turkije. Eerder in zijn carrière speelde Boey in eigen land bij Stade Rennes en Dijon. "Dit is een droom die uitkomt", zei Boey in een eerste reactie. "Het is een eer voor mij om te kunnen spelen voor zo'n grote club als Bayern. Ik ben een verdediger die ook graag aanvalt. Ik ben even graag vooraan als achteraan."



Boey is de tweede wintertransfer voor Bayern, na Eric Dier (Tottenham). De Beierse topclub staat na 19 speeldagen in de Bundesliga op de 2e plaats, op 2 punten van koploper Bayer Leverkusen.