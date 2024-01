Transfers buitenland: Borja Iglesias moet blessure van Boniface opvangen bij Leverkusen

Het geplaagde Lyon blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat het deze winter al Malick Fofana en Gift Orban wegkocht uit Gent, strikt het nu Nemanja Matic. De ervaren Serviër komt over van Stade Rennes, waar hij nog maar sinds de zomer aan de slag was.



Matic kwam eerder in zijn carrière al uit voor topclubs Benfica, Chelsea, Manchester United en AS Roma. Hij is de vijfde zomeraanwinst voor Lyon, dat naast Fofana en Orban ook de Brazilianen Lucas Perri en Adryelson weghaalde bij Botafogo.



Olympique Lyon beleeft een dramatisch seizoen in Frankrijk. De club is met Pierre Sage al aan zijn derde hoofdcoach toe en staat zestiende in de tussenstand, een plaats die op het einde van het seizoen barragewedstrijden met een tweedeklasser inhoudt.