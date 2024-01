Transfers buitenland: Ajax-avontuur van voormalige goaltjesdief van Seraing zit er na een half jaar al op

Georges Mikautadze vertrekt na een half seizoen al bij Ajax. De aanvaller uit Georgië keert terug naar Metz, de club die hem afgelopen zomer voor 16 miljoen euro naar Amsterdam liet vertrekken.



De Franse club huurt de 23-jarige spits voor de rest van het seizoen en neemt hem vervolgens definitief over. Ajax, 5e in de Eredivisie, meldt niet hoeveel Metz, 14e in de Ligue 1, voor Mikautadze moet betalen.



De international van Georgië speelde slechts 9 duels voor Ajax, waarin hij niet tot scoren kwam.



In ons land maakte Mikautadze furore bij Seraing. Tussen 2020 en 2022 scoorde hij 32 keer in 53 voor de Luikse club, die in 2021 de promotie naar de JPL voor een groot stuk te danken had aan de productiviteit van de Georgiër.