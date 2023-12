Herkansing Super League krijgt meteen tegenwind: "Het blijft egoïstisch en elitair model"

"Het onderstreept eerder een tekortkoming binnen het kader van de UEFA, dat ondertussen al is aangepakt. De UEFA heeft er vertrouwen in dat haar nieuwe regels zullen voldoen aan de Europese wetgeving."

Ook de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, dat met Real Madrid en Barcelona twee topclubs ziet dwepen met de Super League, bevestigde nog eens zijn afkeur tegen een nieuwe Europese competitie.

"Vandaag herhalen we meer dan ooit dat de Super League een egoïstisch en elitair model is", schrijft het op X. "Alles wat niet volledig open is, met alleen directe toegang via de nationale competities, seizoen per seizoen, is een gesloten format."