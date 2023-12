WK darts: Dimitri Van den Bergh opent om 20.10 u zijn toernooi tegen boeman van 2 jaar geleden

Na de snelle exits van Mario Vandenbogaerde en Mike De Decker in Alexandra Palace, is het vrijdag aan Dimitri Van den Bergh om de Belgische eer hoog te houden. Onze landgenoot, vorig jaar nog halvefinalist op het WK, opent als reekshoofd zijn toernooi in de tweede ronde.



Zijn tegenstander vanavond, Florian Hempel, is geen onbekende. De Duitser stond twee jaar geleden al eens tegenover onze landgenoot in "Ally Pally", en dat draaide toen uit op een stevige desillusie.



Van den Bergh, die eerder dat jaar het World Matchplay had gewonnen, was een van de outsiders voor de wereldtitel, maar botste toen op een weergaloze Hempel. De toen nog onbekende Duitser was dodelijk op de dubbels en klopte onze landgenoot, die zelf een gemiddelde van bijna 102 gooide, met 3-1.