Volg vanaf 14 uur de ploegvoorstelling van Visma-Lease a Bike

Jumbo-Visma heet vanaf 1 januari Visma-Lease a Bike. 2023 was een boerenjaar met winst in de 3 grote rondes. Wat de ploeg van onder meer Wout van Aert en Jonas Vingegaard in 2024 wil verwezenlijken, vernemen we tijdens de ploegvoorstelling in Amsterdam. Volg het hier vanaf 14 u.