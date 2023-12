Toumani Camara krijgt lof van Phoenix-coach: "Hem laten gaan, was moeilijkste beslissing bij de trade"

Uitgerekend tegen Phoenix hebben Toumani Camara en Portland vannacht een einde gemaakt aan een reeks nederlagen. Daarmee zette de Belg het team dat hem koos in de draft een hak. Na afloop had Suns-coach Frank Vogel mooie woorden over onze landgenoot.

Toumani Camara werd eerder dit jaar door Phoenix gekozen in de NBA Draft, maar het Suns-avontuur van de Belg was geen lang leven beschoren. Ondanks een goeie voorbereiding besliste Phoenix om Camara door te sluizen naar Portland in een "trade" tussen 3 teams. "Dat was, naast het vertrek van Deandre Ayton, een van de moeilijkste beslissingen in die deal. I love the kid", sprak Frank Vogel vannacht na het duel tussen Phoenix en Portland, gewonnen door Camara en co. "In Phoenix was Toumani een rookie in een ervaren ploeg. Ik had het gevoel dat hij met zijn jeugdigheid en zijn energie voor een goeie balans zou zorgen bij ons."

Ik heb heel hard gevochten om Toumani in Phoenix te houden. Het verbaast me niet dat hij het nu zo goed doet. Phoenix Suns-coach Frank Vogel

"We hadden Toumani hoog zitten. Daarom hebben we hem ook gedraft. Toen we hem aan het werk zagen in de Summer League waren we nog meer overtuigd."

En toch besloten de Suns om afscheid te nemen van Camara. "Ik heb heel hard gevochten om hem nog in Phoenix te houden. Maar soms moet je iets goeds durven op te geven om iets goeds in de plaats te krijgen." "Dat hij het nu zo goed doet in Portland verbaast me niet. Ik wens hem het allerbeste." (lees voort onder de foto)

Toumani Camara met het truitje van de Phoenix Suns.

Portland-coach: "Wat Camara nu doet, had ik niet in hem gezien"