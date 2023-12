KV Oostende moet 3 punten inleveren en krijgt transferverbod, volgt morgen opnieuw puntenaftrek?

KV Oostende is gestraft door de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond voor het niet naleven van het bondsreglement. KVO moet 3 punten inleveren en mag bovendien voorlopig geen transfers meer doen. Morgen volgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe puntenaftrek. Een straatje zonder einde? Oostende is momenteel nog 12e in de Challenger Pro League.