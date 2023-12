Bart Swings aangenaam verrast met Trofee voor Sportverdienste: "Zegt iets over evolutie van wintersport"

Bart Swings heeft een mooie bekroning gekregen na een boerenjaar op de schaatsen. De wereldkampioen en eindwinnaar in de Wereldbeker op de massastart mocht de Nationale Trofee voor Sportverdienste in ontvangst nemen. "De erelijst maakt het speciaal", reageert Swings, die toch een beetje verrast is door de erkenning.

"Ik was wel verrast, ja, toen ik het nieuws hoorde. Er zijn toch heel wat supersterke atleten in België." Uiteraard een glimlach op het gezicht van Bart Swings wanneer hij de Trofee voor Sportverdienste in ontvangst neemt. "Voor mij de eerste nationale prijs die ik pak. Een die je maar een keer kunt winnen, wat het nog specialer maakt." De erelijst staat propvol met mooie namen - op Eddy Merckx na. Zo won Remco Evenepoel vorig jaar de trofee nog. Dat nu een wintersporter de eer krijgt, vindt Swings mooi. "Ik probeer mee de wintersporten in België op de kaart te zetten. We worden sterker en sterker en zo wordt ons land ook echt een wintersportland." "Het zegt iets over de evolutie in ons land. En ergens is het ook wel een beloning voor mijn carrière die al een tijdje duurt. Ook daar mag ik trots op zijn."

Ik kan er wel mee leven dat Evenepoel me klopt als Sportman van het Jaar. Bart Swings