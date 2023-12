Scheidsrechtersbaas over veelbesproken buitenspelfase: "Lijn later getrokken door foutieve interpretatie VAR"

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec is maandag in zijn evaluatie van enkele cruciale momenten in de JPL ook nog eens teruggekomen op de buitenspelfase tijdens Club Brugge-AA Gent. "De lijn werd pas achteraf getrokken", geeft de Fransman toe.

Bij de 1-0 van Club Brugge, een penalty van Thiago, was de hamvraag zondag: stond de Braziliaan in de opbouw niet offside? Neen, bleek achteraf op een foto waarop de lijn te zien is die door de VAR getrokken was.

Maar, zo geeft Bertrand Layec toe, die lijn werd wel pas nadien getrokken en niet op het moment zelf. Een inschattingsfout van de VAR, vindt de Fransman.

"Het is belangrijk om terug te keren naar de actie die voorafging aan de penalty, waarbij Thiago mogelijk buitenspel stond", legt Layec uit. "Enkele minuten later maakten de beelden duidelijk dat dat niet het geval was, waardoor de strafschop logischerwijs toegewezen werd."

Maar waarom werd de buitenspellijn niet onmiddellijk getrokken? "De VAR heeft geoordeeld dat de fase met de penalty een nieuwe actie was vanaf het moment dat de bal ingespeeld werd op de linkerflank."

"Op dat moment beslist de VAR: "Dit is een nieuwe actie. Ik hou geen rekening meer met mogelijk buitenspel en ik focus me op de penaltyfase." Daarom heeft hij niet de reflex gehad om op het moment zelf die lijn te trekken."

Een foutieve inschatting van de VAR, is het oordeel van het Referee Department. "Voor ons maken de buitenspelfase en de penaltyfase deel uit van dezelfde actie. Het is een interpretatiefout van de VAR dat er sprake was van een nieuwe actie. De scheidsrechter heeft in feite geluk gehad dat Thiago niet buitenspel stond."