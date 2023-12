Uitgerekend tegen Camara stopt recordreeks van 268 driepuntmatchen van Stephen Curry

Curry legde 8 keer aan vanachter de driepuntlijn in het Moda Center, maar zonder succes. 2 van zijn 12 shotpogingen in totaal gingen binnen, met vrijworpen erbij kwam hij tot 7 punten.



Zijn reeks begon op 1 december 2018 in Detroit. Curry is dé specialist: de koploper in de NBA-geschiedenis maakte onlangs zijn 3.500e driepunter. Curry bezit ook het record van op 1 na langste streak met 157 wedstrijden.



Het lukte Toumani Camara om Curry af te stoppen, maar Golden State kon nog rekenen op Klay Thompson om met 28 punten het verschil te maken. Andrew Wiggins deed daar 25 punten bij.



In tegenstelling tot Curry gooide Camara zijn drie driepuntpogingen binnen. Met nog 2 vrijworpen erbij kwam hij tot 11 punten, gekruid met 3 rebounds en 2 steals in 22 minuten.



Onze landgenoot zag de Warriors het best starten en met 49-65 de rust ingaan. Portland knabbelde aan de achterstand met dank aan de 30 punten van Jerami Grant. Portland kwam op 15 seconden van het einde terug tot 114-115, maar vrijworpen van Curry en Podziemski beslisten de partij.



"We kunnen niet elke avond zomaar op Curry rekenen dat hij het wel zal doen", reageerde Warriors-coach Steve Kerr. "Hij had een lastige avond, maar zo werkt het in een team: dan staan andere jongens op. En dat vind ik geweldig, want Curry heeft zijn deel dit jaar al meer dan gedaan."