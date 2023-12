Referee Departement over fout op Cuypers: "Strafschop kon gegeven worden, maar geen VAR-interventie nodig"

Na de topper tussen Club Brugge en Gent was de VAR opnieuw kop van jut. In het Gentse kamp dan toch. Onder anderen coach Hein Vanhaezebrouck had vroeg in de match een penaltyfout gezien op Hugo Cuypers waar niet voor gefloten werd. "Dat klopt", zegt Bertrand Layec, "maar een VAR-interventie was niet nodig."