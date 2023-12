Oproep om hooliganisme aan Sclessin dringend aan te pakken: "Wonder dat er nog geen dodelijk slachtoffer viel"

Het is vaak prijs op telkens dezelfde locatie aan het stadion in Luik. Zaterdag ook weer tegen Charleroi.

Voor de zoveelste keer haalt hooliganisme de krantenkoppen. Na de povere Waalse derby tussen Standard en Charleroi ontsierden rellen net buiten het stadion de avond. Bert Sterckx was aanwezig en zag hoe het steeds in dezelfde hoek fout loopt aan Sclessin. "Bij Standard zien ze de oplossing niet", zegt onze radiocommentator verbijsterd over de situatie.

De hoek waar de bussen geparkeerd staan, wil je absoluut vermijden na een verhitte wedstrijd op Sclessin. Na een "gedrocht van een match" zag Bert Sterckx dat hooligans amok maakten tegen de politie en voor een gevaarlijke situatie zorgden. "Het was antireclame voor het voetbal." "In Luik vertelt men dat de supporters van Charleroi de oorzaak zijn, die hebben uitgedaagd. Maar het is niet voor het eerst dat in de hoek waar de bussen staan tumult ontstaat ..."

Geen pasklare oplossing?

Bommetjes, Bengaals vuur, voetzoekers en zelfs (grote) stenen. Een hele mikmak aan voorwerpen vloog door het luchtruim na de wedstrijd. "Op zich viel het nog mee in vergelijking met vorige keer", zegt onze commentator cynisch. "Ik heb daar in die hoek al veel ergere dingen gezien." "Alles wat grijpbaar is - ook dikke stenen - heb ik er al door de lucht zien vliegen." "En dat net op de plek waar mensen die niets met geweld te maken willen hebben, het stadion verlaten. Vaak mét kinderen."

Voor mij is het een wonder dat er in die hoek nog nooit een dodelijk slachtoffer is gevallen. Bert Sterckx