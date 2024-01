Op weg naar Parijs 2024: Alexander Hendrickx wil graag de kamer delen met Novak Djokovic

sport: hockey

hockey discipline: soms

soms leeftijd: 30 jaar

Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat…



Er dan veel Belgische supporters aanwezig zullen zijn. Het zal leuk zijn om familie en vrienden te zien in het publiek. Daarnaast heeft Parijs toch ook een bepaalde aura als stad van de romantiek.

Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan…

Zit ik op de foute plek, want we zijn momenteel nog in Valencia om ons voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi.

Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs:

Novak Djokovic, hij lijkt me wel een interessant persoon en ik zou wel willen weten wat hij allemaal te vertellen heeft. En anders ga ik voor Antoine Kina, een goede DJ en een nog betere vriend.

Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe:

Een van mijn teamgenoten, dat wil zeggen dat ik er ook een zou winnen! Neen, eerlijk gezegd wens ik alle Belgische atleten zoveel mogelijk medailles toe.

Als ik een olympische medaille win, dan…

Mag Bavo komen draaien op de afterparty!

Dit wordt de ster in mijn discipline:

Hopelijk het team en het samenspel van de Red Lions. Samen met een luid en talrijk publiek als 12e man!

Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd:

Luuk van Dijk - Da revolution

Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen:

Frietjes van de frituur eten. En als er reden toe is, vast en zeker een feestje!

Deze Franse vloekwoorden ken ik:

Ik ken er veel te veel en die ga ik jullie besparen. @%#!!