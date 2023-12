Hein Vanhaezebrouck krijgt de Trofee Raymond Goethals een tweede keer

De Trofee Raymond Goethals is voor Hein Vanhaezebrouck. De coach van AA Gent kreeg de trofee voor de Belgische trainer in binnen- of buitenland van wie het werk het meest dat van de legendarische coach weerspiegelt voor zijn kwartfinale in de Europa League en de winst in de Europe Play-offs in de JPL. De jury verkoos Vanhaezebrouck boven Will Still en Wouter Vrancken.