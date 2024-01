BEKIJK: Debuutgoal van Malick Fofana helpt Lyon naar 1/8e finales Coupe de France

Malick Fofana heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste doelpunt in loondienst van Olympique Lyon. De ex-speler van AA Gent opende na een halfuur de score voor Lyon in het bekerduel tegen Bergerac, een vierdeklasser.



Bergerac legde zich niet neer bij die achterstand, maar Lyon kon de gelijkmaker alsnog uitwissen om als eerste eersteklasser door te stoten naar de achtste finales in de Coupe de France.