Ongrijpbare Luka Doncic smeert Toumani Camara en Portland 18e nederlaag aan

Portland en Toumani Camara hebben zaterdag in de NBA een 120-131-nederlaag moeten incasseren tegen Dallas, alweer hun zesde verlies op een rij. De Mavericks konden rekenen op een uitmuntende Luka Doncic (40 punten, 12 rebounds en 10 assists). Het was voor de Sloveen de 61ste "triple double" uit zijn carrière.

Toumani Camara mag dan wel een rookie zijn, in het jonge team van Portland is onze landgenoot ondertussen een absolute steunpilaar. Hij stond tegen topteam Dallas voor de 14e keer op een rij in de basis.

Maar ondanks 8 punten, 3 rebounds, 1 assist en veel defensief werk kon ook onze landgenoot een nieuwe nederlaag voor de Blazers niet verhinderen.

Scherpschutter Anfernee Simons was dan wel opnieuw goed voor 33 punten en ook forward Jerami Grant stond terug in het team na enkele weken blessureleed, Portland ging met duidelijke 120-131-cijfers onderuit.

Dat had veel te maken met ene Luka Doncic. De Sloveen bracht opnieuw een masterclass op het parket en liet met 40 punten, 12 rebounds en 10 assists de 61ste triple double uit zijn carrière optekenen. En dat op zijn 24ste.

Portland blijft ondertussen aanmodderen in de stand. Het is met 6 zeges op 24 wedstrijden veertiende en voorlaatste in de Western Conference. Dallas staat op plek drie achter koploper Minnesota en eerste achtervolger Oklahoma.