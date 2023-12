Meteen een prijs voor Philippe Clement: Rangers wint League Cup na spannende finale

Een plekje in de geschiedenisboeken is nu al verzekerd. Philippe Clement heeft Rangers dit seizoen een eerste prijs bezorgd door de Schotse League Cup te winnen. James Tavernier scoorde een kwartier voor tijd het enige doelpunt in de finale tegen Aberdeen.

Ga naar Schotland en je hoort tot dusver niks dan lof voor Philippe Clement.

De Belgische coach heeft Rangers in sneltempo weer op de rails gekregen en boekt de ene zege na de andere. De kloof met leider Celtic is virtueel gedicht en na een stunt tegen Real Betis kroonden de Schotten zich tot groepswinnaar in de Europa League.



Zondagmiddag leverde een 11e overwinning in 14 matchen zelfs eremetaal op.



In de finale van de Schotse League Cup won Clement namelijk met het kleinste verschil van Aberdeen dankzij een halve volley van aanvoerder James Tavernier. Ook Cyriel Dessers stond aan de aftrap, maar kwam niet tot scoren.



Voor Rangers is het de eerste keer sinds 2011 dat ze de trofee in de prijzenkast mogen zetten.