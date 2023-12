BEKIJK: Is Gentse woede terecht? Bezoekers misnoegd over penaltyfase bij 0-0, ook twijfels over elfmeter Club

Geen penalty voor KAA Gent, wel twee voor Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck stak zijn woede daarover niet weg. Hadden de Buffalo's eerder ook een strafschop verdiend voor een trekfout van Mechele op Cuypers? Ook over de eerste elfmeter kwamen nadien twijfels boven.

"Op het moment dat ik wilde trappen, trok de verdediger aan mijn arm en was ik uit evenwicht", aldus Hugo Cuypers tijdens de rust over de sleutelfase. "Maar de scheidsrechter dacht er anders over."

Ook videoref Lawrence Visser greep niet in.

Het zou niet de enige fase zijn waar er twijfel over bestond. Ook over de eerste penalty van Club Brugge viel er wel het een en ander te zeggen.



In de (lange) aanloop naar de fout op Zinckernagel is er twijfel of Thiago buitenspel stond op een bal in de diepte van De Cuyper. "Heeft de VAR dit gecheckt?", vroeg Peter Vandenbempt zich op Eleven DAZN luidop af. "De kans bestaat dat hij dit vergeten is. Je kunt wel niet met zekerheid zeggen dat het buitenspel is, maar het lijkt er wel op."

De bewuste fase met Thiago

Thiago zette de penalty om en zou zich een goed kwartier later opnieuw trefzeker tonen vanop elfmeter. Over de handsbal (en de rode kaart) van Kandouss was er dit keer geen discussie. Scheidsrechter Jonathan Lardot gaf wel eerst rood aan Watanabe, maar zette dat meteen recht.

Club kreeg tweede penalty na hands Kandouss