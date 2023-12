Volg om 14 uur loting voor play-offs Conference League: wie treffen Union en KAA Gent?

Vandaag wordt er om 14 uur geloot voor de tussenronde van de Conference League. Club Brugge mag die als groepswinnaar overslaan en is rechtstreeks geplaatst voor de 1/8e finales. Union en KAA Gent gaan de potten in. Daarin kunnen ze mooie namen loten: van Ajax, over Betis tot Frankfurt. De Belgische ploegen kunnen elkaar niet treffen in de play-offs.