Rik De Mil boekt meteen cruciale zege met Westerlo: "Eerst teamgevoel creëren, dan spelniveau opkrikken"

Een droomdebuut voor Rik De Mil in Westerlo. De kersverse T1 haalde het met zijn team in de kelderkraker tegen Eupen en loodst zijn ploeg zo al na één wedstrijd uit de gevarenzone.

Do or die was het allesbehalve, maar tegen een rechtstreekse rivaal voor de degradatie zijn de drie punten dubbel zo belangrijk.

Het was dan ook een opluchting vanjewelste voor Rik De Mil, die in zijn eerste wedstrijd met Westerlo meteen kon winnen met 2-0.

"Dit doet ontzettend veel deugd. Vooral de manier waarop", klinkt het bij de coach na de wedstrijd.

"In de eerste helft waren we nog te zenuwachtig en stonden we veel te laag, maar door bij te sturen in de pauze stonden we nadien hoger, konden we meer druk zetten en vielen de doelpunten uiteindelijk."

"We hebben bovendien ook de 0 gehouden, wat ik erg belangrijk vind, en het is natuurlijk heel fijn dat we na deze wedstrijd meteen uit de gevarenzone zijn geraakt."