POLL: Ajax of Betis? Wie moeten Union en KAA Gent volgens jou treffen in play-offs van Conference League?

Club Brugge slaat als groepswinnaar de play-offs van de Conference League over, Union en KAA Gent staan wel nog voor de tussenronde met als inzet een ticket voor de 1/8e finales. Daarin kunnen ze mooie Europese namen loten. Van Ajax, over Betis tot Frankfurt: welke tegenstanders verkies jij voor de Belgische clubs? Gent is reekshoofd, Union niet. Ze kunnen elkaar niet treffen in de play-offs.