BEKIJK: Antetokounmpo pakt uit met PR van 64 punten en ruziet daarna om matchbal met Indiana

Er hing een zweem van revanche over de avond, want vorige week hielden de Pacers in Las Vegas Milwaukee uit de finale van de nieuwe NBA Cup.



Antetokounmpo nam voor eigen volk in het Fiserv Forum de partij meteen in handen. De MVP van 2019 en 2020 en kampioen van 2021 liet 64 punten, 14 rebounds en 4 assists optekenen. Een record voor de club en dus ook voor hem persoonlijk, want hij speelde nooit voor een ander team. De 64 is ook de recordscore dit NBA-seizoen.



Toch was het niet al plezier voor de Greek Freak, die zijn record van 55 punten van begin dit jaar verbeterde, en zijn teammaats. Tot twee keer toe kwam het tot een opstootje tussen spelers en stafleden van beide ploegen.



Een eerste keer toen Aaron Nesmith zijn arm rond de nek van Antetokounmpo legde, toen die de cirkel indook. En ook na de laatste buzzer gingen de poppetjes aan het dansen.



Volgens Indiana-coach Rick Carlisle ging het om een misverstand over de wedstrijdbal: "Oscar Tshiebwe maakte zijn allereerste punten, dus hielden we de bal bij voor hem. We dachten niet aan het record van Giannis. Enkele minuten later kwamen meerdere spelers op ons af. Er zijn geen vuistslagen uitgedeeld, maar onze manager kreeg wel een elleboog in zijn ribben."



Het bleek effectief om een misverstand te gaan. Want meteen na de match - dat is op de beelden te zien - ging een official van Milwaukee de wedstrijdbal bij de ref ophalen. Indiana had een reservebal in zijn bezit. Veel heisa om een reservebal en dus voor niets.