Zien we Toumani Camara aan het werk tijdens All-Star Weekend? "Niet mee bezig, maar zou heel mooi zijn"

Toumani Camara heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen in zijn eerste 2 maanden in de NBA. Versiert de Belg straks ook een selectie voor de Rising Stars-wedstrijd tijdens het All-Star Weekend? "Ik durf er niet van te dromen", blijft Camara voorzichtig.

In de lijstjes die nu en dan circuleren met de beste rookies van het seizoen duikt ook de naam van Toumani Camara steevast op. Opmerkelijk voor een speler die pas als 52e gekozen werd in de Draft, maar de Belg heeft in Portland in sneltreinvaart de harten veroverd van zijn coach en de fans. Dankzij zijn sterke prestaties komt Camara mogelijk ook in aanmerking voor een selectie voor de Rising Stars-match tijdens het All-Star Weekend, dat in februari plaatsvindt in Indiana. In die wedstrijd mogen de beste jonge spelers hun kunstjes vertonen. "Ik durf er op dit moment niet van te dromen. Ik focus op mijn rol bij Portland", vertelt Camara over een eventuele selectie. "Ik ben er niet mee bezig, maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn dat ik beloond word met een selectie voor het All-Star Weekend."

Het is leuk dat de club veel hoogtepunten van mij deelt op sociale media. Dat betekent dat de fans houden van de energie die ik breng. Toumani Camara

De Belg heeft zich verbazend snel aangepast aan de NBA en heeft intussen een basisplaats bij Portland. "Dat ik zoveel vertrouwen krijg, heeft me ook verrast. Het vertrouwen van de coach helpt me ook om impact te hebben op het veld", klinkt het. Camara is met zijn sterke defense in geen tijd een publiekslieveling geworden bij de Portland-fans. "Het is leuk dat de club veel hoogtepunten van mij deelt op sociale media. Dat betekent dat de fans houden van de energie die ik breng. Dat doet deugd." "Voorlopig voel ik me ook goed in mijn rol: hard verdedigen en veel energie brengen. Dat is wat ik de ploeg kan bijbrengen en dat zal dit seizoen ook niet veranderen. Ik probeer elke wedstrijd zo goed en zo consistent mogelijk te spelen."

De eerste minuten besef je wel dat je tegen LeBron James of Stephen Curry staat te spelen, maar daarna vergeet je dat. Toumani Camara

Dat Camara nu het veld deelt met spelers van wie hij nog posters op zijn kamer had, probeert hij tijdens de wedstrijden zoveel mogelijk van zich af te zetten. "In het begin sta je daar wel even bij stil. Het is ook een zotte ervaring. Maar eenmaal de match aan de gang is, telt maar één ding en dat is winnen. De eerste minuten besef je wel dat je tegen LeBron James of Stephen Curry staat te spelen, maar daarna vergeet je dat."