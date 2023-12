Het stopt niet bij Rik De Mil: "Met dat nieuwe oefencomplex wil Westerlo er alles aan doen om in 1A te blijven"

Dat hij de competitie kent is een pluspunt. "En hij kan met jonge gasten werken”, weet Heymans.



“Voor Thomas Van den Keybus, die er iets minder aan te pas kwam dit seizoen, is dit het ideale moment om er weer bovenop te komen.” Van den

Keybus werkte bij Club Brugge samen met ex-U21-coach De Mil.



Ook in Kortrijk was een plekje vrij als T1, na het ontslag van Glen De Boeck. Maar De Mil koos niet voor de West-Vlaamse nabijheid, maar voor het project met Turkse investeerders in de Kempen. "Je kunt daar echt goed werken", weet Filip Joos.



Westerlo heeft onder meer enorm geïnvesteerd in een gloednieuw oefencomplex. Heymans: “Daarmee wil je niet naar 1B. Ik denk dat ze in januari dan ook echt nog gaan investeren. Ze zullen er alles aan doen om in 1A te blijven. Ze moeten nog iemand halen.”



Filip Joos en Gilles Mbiye-Beya zien dat iets anders. “Er is al veel geïnvesteerd in Westerlo. Moeten ze het niet gewoon met deze ploeg doen.”



Heymans stelt zich tot slot nog volgende vraag: “Wat als ze toch zakken?Mag De Mil dan aanblijven in 1B en zijn kans krijgen?”