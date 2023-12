Antwerpenaren glunderen na magische avond op de Bosuil: "We leven in een droom"

Alleen maar grote glimlachen bij Antwerp. Met een stuntzege tegen Barcelona heeft het zijn eer in de Champions League kunnen redden. Net zoals een half jaar geleden, deed The Great Old de Bosuil helemaal ontploffen in de allerlaatste minuut van een sleutelwedstrijd. "Dit raak ik nooit gewend", kneep ook kapitein Toby Alderweireld in zijn vel.

Met een gigantische glimlach - die zijn hagelwit gebit ontblootte - kwam Toby Alderweireld de interviewzone binnengewandeld. Op dat moment was de Bosuil nog aan het nazinderen van de stuntzege tegen Barcelona (3-2). "Dit raak ik toch nooit gewend hoor", glunderde de kapitein van Antwerp. "We missen de helft van onze capaciteit in dit stadion, maar onze supporters maken geluid alsof er hier volk voor drie stadions bij elkaar zit." En ook MVP Arthur Vermeeren kon zijn oren en ogen niet geloven: "Wat een fantastisch gevoel. Het voelt heel speciaal wanneer je de Bosuil kunt laten ontploffen."

Het is ongelooflijk wat ik hier al meegemaakt heb. Toby Alderweireld

Het voelde ook allemaal als een grote flashback aan. Het is dan ook niet de eerste keer dit jaar dat The Great Old in de laatste minuut van een slotwedstrijd voor een delirium in Deurne zorgt. Getuige: de ultieme raket van Alderweireld die Antwerp eerder dit jaar al de titel bezorgde.

"Onze kracht ligt hier. We hebben nogmaals bewezen dat we in dit stadion - met het publiek achter ons - hele speciale dingen kunnen doen", ging Alderweireld verder. "Het is ongelooflijk wat ik hier al meegemaakt heb. Vorig seizoen hebben we alle prijzen gepakt en nu een overwinning tegen Barcelona in de Champions League. We leven in een droom."