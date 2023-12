MULTILIVE CL: Yorbe Vertessen knalt PSV naast Arsenal met knappe goal

Ruststand: Lens 0-0 Sevilla

In een sfeervol Stade Bollaert-Delelis, de thuishaven van Lens, is het toch de bezoekende ploeg, Sevilla, dat het balbezit naar zich toetrekt. Rakitic had misschien wel de beste kans, maar zijn rebound ging naast. Voor Sevilla is het van moeten, wil het nog overwinteren in Europa.