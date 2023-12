MULTILIVE CL: Modric mist strafschop, Real krijgt deksel op de neus en staat achter tegen Union Berlin

Topaffiche met inzet in groep A

Groep B is beslist en dus maken we ons op voor de andere 6 wedstrijden vanavond. Daarbij is het vooral uitkijken naar groep A met de topaffiche tussen Manchester United - Bayern München. Bayern is al zeker van groepswinst, maar Manchester United moet winnen en hopen op een gelijkspel tussen Kopenhagen en Galatasaray wil het nog doorstoten.