Na 16 speeldagen alleen op kop en dit weekend met 2-4 gewonnen van Barcelona.

De Spaanse seizoensrevelatie Girona FC schrijft momenteel een sprookje in La Liga. Maar zoals dat met onverwacht succes gaat, werd er al snel gezocht naar een schaduwkant.

Dat de broer van Pep Guardiola er aandelen heeft en bestuurslid is, én ook de bekende City Football Group er voor 47% aandeelhouder is, werd in Spanje al snel als motief gebruikt om de charme van het Girona-verhaal te nuanceren.

"De link met Manchester City is er, maar die wordt overschat", vertelt La Liga-watcher Michael Van Vaerenbergh in onze podcast Sporza Daily. "Oké, er zijn (maar) twee spelers die gehuurd worden van de City Football Group en er zijn al gesprekken geweest tussen Pep Guardiola en de trainer, maar er heerst een onafhankelijk gevoel in Girona."

Toch mag de link ook niet onderschat worden volgens Simon Van Kerckhoven, expert in voetbalbusiness en al actief geweest als consultant bij de City Football Group.

"In tegenstelling tot Manchester, New York en Troyes is Girona niet volledig van de City-holding. Ze zijn er minderheidsaandeelhouders", verduidelijkt hij eerst.

"Maar vanaf hun intrede in 2017, zijn er toch veel spelers op leenbasis van Manchester City en zusterclubs zoals Troyes overgekomen. Zeker in het begin. En nu beginnen ze ook zelf te investeren in spelers, die ze daarna kunnen verkopen. De opbrengsten zijn zo jaar na jaar gestegen. Voor Girona zorgde dat dus voor een nieuw soort verdienmodel."