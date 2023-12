FIFA-voorzitter noemt zware agressie tegen scheidsrechter in Turkije "volstrekt onaanvaardbaar"

Na een competitiewedstrijd in Turkije viel de voorzitter van Ankaragücü scheidsrechter Halil Umut Meler aan. Nadat hij tegen de grond was gegaan, schopten anderen hem nog.

"Volstrekt onaanvaardbaar", reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

"Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld. Zulke gebeurtenissen horen niet thuis in onze sport of samenleving."

"Zonder scheidsrechters is er geen voetbal", gaat Infantino voort in zijn verklaring. "Scheidsrechters, spelers, fans en stafleden moeten veilig van het spel kunnen genieten."

"Ik roep de bevoegde autoriteiten op om ervoor te zorgen dat dit op alle niveaus strikt wordt nageleefd."