Basketballegende Willy Steveniers viert 85e verjaardag in Antwerps stadhuis: "Ze hadden me al veel eerder moeten huldigen"

"Ze mochten echt niet te lang meer wachten om me te huldigen, want 85 is al oud. Maar eigenlijk had ik hier al veel eerder moeten staan, want ik heb Antwerpen in Europa op de kaart gezet."

Willy Steveniers neemt ook op zijn 85e nog altijd geen blad voor de mond. De basketballegende groeide in de jaren 60 en 70 uit tot een vedette dankzij zijn snelheid en goede techniek.

"Het hoogtepunt was Racing Mechelen. Met dat team heb ik carrière gemaakt en zijn we Europees bekend geworden."



"Bij Racing Mechelen mocht ik de grote keizer spelen, dankzij mijn ploegmaten."