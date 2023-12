WB shorttrack Seoel: Stijn Desmet loodst aflossingsteam met fikse eindsprint naar halve finales bij mannen

België met Hanne en Stijn Desmet, Tineke den Dulk en Adriaan Dewagtere heeft zich naar de halve finales van de gemengde aflossing geknokt. België eindigde in zijn reeks tweede achter Italië. De top 2 mocht voort. Kazachstan was derde, Oekraïne vierde.



Er kwamen 13 landen in actie in dit onderdeel.



Na 3 wereldbekerwedstrijden bezet België in de mixed de 6e plaats. China, eerste in de rangschikking, werd in de kwartfinale gediskwalificeerd omdat het kwartet een keer een halve ronde te vroeg wisselde. De beste 8 kwalificeren zich voor de wereldkampioenschappen, die over 3 maanden in Rotterdam worden gehouden.