Hallucinante beelden uit Turkije: ref krijgt vuistslag van voorzitter en wordt nadien in elkaar getrapt

Ankaragücü en Rizespor - een duel tussen twee middenmoters - was een wedstrijd op het scherpst van de snee in de Turkse eerste klasse.



In een felbevochten duel moest scheidsrechter Halil Umut Meler 12 gele kaarten uitdelen en stuurde hij ook twee spelers voortijdig naar de kleedkamer.

Toen spits Adolfo Gaich diep in blessuretijd nog de 1-1 scoorde voor de bezoekers kookten de potjes helemaal over bij de thuisploeg.



Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca stormde het veld op en deelde een stevige vuistslag uit aan de scheidsrechter. Terwijl de arme man op de grond lag, moest hij ook nog eens trappen incasseren van fans.

Halil Umut Meler hield er een flink gehavend gezicht aan over.