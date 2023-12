2 dagen na de transferbom rond Cian Uijtdebroeks: wat weten we en hoe moet het nu verder?

De plotse overstap van Cian Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma heeft voor heel wat commotie gezorgd in de wielerwereld. Mag Uijtdebroeks straks effectief koersen rijden in het shirt van Visma-Lease a Bike? En krijgt Bora-Hansgrohe een verbrekingsvergoeding van 1 miljoen euro? Een antwoord op enkele essentiële vragen.

Wat is er gebeurd?

Zaterdagavond om 17.16 uur kondigde Jumbo-Visma aan dat Cian Uijtdebroeks sinds 1 december deel uitmaakt van de Nederlandse ploeg. En dat hij een contract heeft getekend voor 4 seizoenen. Een verrassing van formaat, want het 20-jarige rondetalent had (of heeft) een lopend contract bij Bora-Hansgrohe tot eind 2024. Bij Bora-Hansgrohe vielen ze naar eigen zeggen uit de lucht. Het Duitse team ontkende in een statement dat Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma zou verkassen. "Cian is en zal lid blijven van Bora-Hansgrohe. Hij is contractueel verbonden aan ons tot 31 december", klonk het stellig bij de Duitse formatie.

Waarom wou Uijtdebroeks weg bij Bora-Hansgrohe?

Dat Uijtdebroeks zich niet meer kiplekker voelde binnen Bora-Hansgrohe, was de voorbije maanden een publiek geheim. Tijdens de Vuelta ontstonden spanningen tussen Uijtdebroeks en zijn ploegmakker Aleksander Vlasov, omdat die laatste de 7e plek van onze landgenoot had aangevallen. "Ik vond het een beetje belachelijk", zuchtte Uijtdebroeks, die een dag na die aanval zijn 7e plek kwijtspeelde aan Vlasov. "Ik heb de ploeg en de andere ploegen getoond dat ik het in me heb om 3 weken een constant niveau te halen." Dat Uijtdebroeks vermeldde dat hij zijn potentieel aan "de andere ploegen" had laten zien, wees toen al op transferplannen. Bora-Hansgrohe wou al voor de Vuelta samenzitten met Uijtdebroeks om zijn contract open te breken, maar daar had onze landgenoot geen oren naar. De relatie tussen beide partijen was dus voor de Vuelta al verzuurd. Vanuit het Bora-kamp horen we dat Uijtdebroeks binnen het team een einzelgänger is "voor wie het nooit goed genoeg is."

Ik heb de Vuelta op rode bietensap gereden en heb geen gepersonaliseerd voedingsschema. Cian Uijtdebroeks na zijn 8e plek in de Vuelta

Anderhalve maand na zijn 8e plek in de Vuelta zorgde een nieuw incident ervoor dat het huwelijk tussen beide partijen helemaal op de klippen zou lopen.

In de Chrono des Nations, het officieuze WK tijdrijden, kreeg Uijtdebroeks al na 10 kilometer af te rekenen met materiaalpech. Tot zijn eigen grote verbazing bleek zijn reservefiets allesbehalve in orde. "Dan kan je nog zo hard rijden, tof is dat niet", uitte Uijtdebroeks zijn ongenoegen. "Ik kwam naar deze tijdrit om te leren. Dan zou het leuk zijn als mijn fietsen in orde zijn." Eerder had Uijtdebroeks al andere pijnpunten blootgelegd binnen het team, op vlak van training, tijdritpositie en voeding. "Ik heb de Vuelta gereden op rode bietensap. Ik dus heb nog geen voedingsschema op maat. Daar is dus nog veel winst te boeken."

Hoe is de transfer naar Jumbo-Visma tot stand gekomen?

Door zijn topprestatie in de Vuelta en de groeiende ontevredenheid bij Uijtdebroeks roken tal van teams een gouden opportuniteit. Ineos Grenadiers en Lidl-Trek trokken hard aan de mouw van onze piepjonge landgenoot. Ook Jumbo-Visma, dat jaren geleden als een van de eerste teams interesse toonde, mengde zich in de debatten. Uijtdebroeks nam enkele weken geleden de Italiaanse topmakelaar Alex Carera in de hand. Een opvallende move, want tot voor kort was het altijd vader Uijtdebroeks, jurist van beroep, die de zaken van zoonlief behartigde. De voorbode van een transfer? Carera is gepokt en gemazeld en draait al bijna 30 jaar mee in het wereldje. Met Tadej Pogacar, Biniam Girmay, Pello Bilbao en Giulio Ciccone heeft hij enkele klinkende namen in zijn portefeuille pronken. Met behulp van Carera beëindigde Uijtdebroeks op 1 december zijn contract bij Bora-Hansgrohe om per direct de overstap naar Jumbo-Visma te maken. "Juridische procedures zijn opgestart en de UCI is op de hoogte van het stopzetten van het contract", verduidelijkte het managementbureau van Carera. "Cian heeft vertrouwen over de uitkomst van de lopende procedure."

Hoe reageert de wielerwereld?

De plotse move van Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma kan bij de andere teams op weinig sympathie rekenen. Vooral Richard Plugge (ploegbaas van Jumbo-Visma) krijgt de zwartepiet toegespeeld. "Heeft deze transfer te maken met wanhoop of hebzucht?", vraagt Brent Copeland (manager van Jayco-AlUla) zich af. Dat Plugge de wind van voren krijgt, heeft ook te maken met het feit dat hij voorzitter is van de AIGCP (de belangenvereniging voor professionele wielerploegen). Het binnenhalen van een renner die onder zijn lopende contract probeert te komen, komt niet collegiaal over tegenover de collega-ploegbaas. Al benadrukte Patrick Lefevere dat Bora-ploegbaas Ralph Denk collegialiteit in het verleden ook niet hoog in het vaandel droeg, toen Denk 3 jaar geleden Evenepoel probeerde los te weken bij Soudal-Quick Step.

Hoe moet het nu verder?

Omdat Uijtdebroeks zijn contract eenzijdig heeft verbroken (lees: zonder de goedkeuring van Bora-Hansgrohe), moet hij (of zijn nieuwe ploeg) nog een verbrekingsvergoeding betalen.

Bora-Hansgrohe eist een vergoeding van 1 miljoen euro. Maar of ze al die centen zullen zien, is nog maar de vraag. De omvang van de verbrekingsvergoeding wordt bepaald door verschillende factoren. Ten eerste moet de renner het nog te ontvangen loon voor de resterende duur van het contract betalen. In het geval van Uijtdebroeks gaat dat om een jaarloon van 100.000 euro. Een op het eerste gezicht laag loon, dat te wijten is aan het feit dat Uijtdebroeks als eerstejaarsjunior een profcontract tekende bij Bora. Daarbovenop kunnen er in het arbeidscontract van Uijtdebroeks bij Bora-Hansgrohe bijkomende clausules staan zoals een opleidingsvergoeding. Een rechter zal uiteindelijk beslissen of Bora-Hansgrohe recht heeft op een vergoeding van 1 miljoen euro.

Uijtdebroeks reed gisteren in Spanje al rond met een broek van Jumbo-Visma.