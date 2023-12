Nele Gilis kent geen genade met zus Tine in squashfinale in Nieuw-Zeeland (WorldTour)

Het was de tweede keer in minder dan een maand tijd dat de zussen Gilis tegenover elkaar stonden in de finale van een PSA World Tour-toernooi.

In de Singapore Open trok Nele Gilis half november aan het langste eind na een thriller (3-2).

Zus Tine kreeg vandaag de uitgelezen kans om revanche te nemen in Nieuw-Zeeland, de laatste manche van de WorldTour voor de seizoensfinales (de Masters squash).

Maar Nele was andermaal meedogenloos en dwong haar zus na 51 minuten op de knieën met 3-0 (11-8, 11-3, 11-8).

Zo staat het 7-1 in de zusterlijke onderonsjes in het voordeel van Nele Gilis.

Komt er over een half jaar opnieuw een clash tussen de zussen Gilis, in de Masters squash? Daaraan mogen de beste 8 spelers en speelsters van het jaar deelnemen.

De Masters squash vindt traditioneel in de maand juni van het volgende jaar plaats. Nele Gilis is in het klassement voor de Masters momenteel 4e, Tinne Gilis staat 7e.