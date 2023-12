Mathieu van der Poel duikt een week vroeger dan voorzien het veld in

Terwijl Wout van Aert gisteren in zijn eerste cross (in Essen) meteen de zegebloemen plukte, was het normaal gezien nog 2 weken wachten op de eerste cross van Mathieu van der Poel: de Exact Cross in Mol op 22 december.



Maar de Nederlander heeft zich bedacht en zal al een week eerder een rugnummer opspelden in de X²O-trofee in Herentals.

"Zo krijgt Herentals meteen een topduel tussen Van der Poel en Pidcock", laat organisator Golazo trots weten.

Het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert volgt een week later in Mol. Een dag later staat in Antwerpen de eerste driestrijd op het menu tussen Van der Poel, Van Aert en Pidcock.