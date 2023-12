LIVESTREAM: Kijk naar het EK veldlopen in Brussel, straks doet Isaac Kimeli gooi naar goud

Voor de veldlopers in onze hoofdstad is het een hoogdag, want vandaag worden de Europese veldlooptitels uitgedeeld in het prachtige Park van Laken. Isaac Kimeli (mannen senioren) is de Belgische favoriet voor goud. Bekijk de 7 EK-crossen allemaal op deze pagina vanaf 12.25 uur.

Programma EK veldlopen 12.25 uur vrouwen junioren (5.000 meter) livestream (zonder commentaar) 12.50 uur mannen junioren (5.000 meter) livestream (zonder commentaar) 13.10 uur mixed relay (4x 1.500 meter) livestream (zonder commentaar) 13.35 uur vrouwen beloften (7.000 meter) VRT 1 en livestream (met commentaar) 14.05 uur mannen beloften (7.000 meter) VRT 1 en livestream (met commentaar) 14.35 uur vrouwen senioren (9.000 meter) VRT 1 en livestream (met commentaar) 15.15 uur mannen senioren (9.000 meter) VRT 1 en livestream (met commentaar)

Belgische Van Lent 7e bij beloften vrouwen

Een Belgische vrouw in de top 10 bij beloften lag niet meteen binnen de verwachtingen. Na de 1e kilometer passeerde de beste Belgische, Jana Van Lent, als 15e. Daarna duurde het niet lang vooraleer ze zich in de top 10 nestelde. Dat op zich was geen verrassing, maar dat ze ook voorin bleef zitten toen haar groepje steeds verder uitdunde, was dat wél. Halfweg koers passeerde Van Lent zowaar als 3e. In de slotkilometers kreeg ze het wat moeilijk, maar ze kon wel een verdienstelijke 7e plaats vasthouden.

België 5e in gemengde aflossing

Verbazing alom toen België na de eerste wissel in eerste positie lag. Met dank aan startloper Ziad Audah, die zijn wedstrijd perfect indeelde en nog wat overschot hield voor zijn latste hectometers. Daarna was het aan Elise Vanderelst. De Belgische recordhoudster op de 1.500 meter viel terug naar de 3e plaats, maar hield de Belgen dus wel nog altijd op medaillekoers.



De derde Belgische schakel was Charlotte Van Hese, de verrassing van het BK drie weken geleden in Hulshout en op papier de zwakste pion in het nationale viertal. En dat bleek ook de realiteit. Ze viel terug naar de 7e plaats. Slotloper Ruben Verheyden wist nog op te rukken naar een 5e plaats, maar de medailles waren toen al lang gaan vliegen.



Frankrijk haalde het in een superspannend slot voor Nederland en Groot-Brittannië.

Belgische junior in de top 10

De mannen junioren kregen op voorhand geen kansen toegedicht op een top 10-plaats. Maar dat was buiten Simon Jeukenne gerekend.



Na een kilometer zat onze 18-jarige landgenoot pas in 42e stelling, maar Jeukenne liep een dijk van een inhaalrace. In de laatste kilometers dook hij de top tien in om uiteindelijk op een knappe 7e plaats af te klokken.



De Europese titel viel in het mandje van de Deen Axel Vang Christensen na een bloedstollende sprint tegen de Nederlander Niels Laros. Brons ging naar de Ier Nicholas Griggs.

Bij de vrouwen junioren viel niets te beginnen tegen de Britse Innes Fitzgerald. Ze liep al vroeg weg en haalde het met een straatlengte voorsprong.



Zilver was voor de Deense Sofie Thörgensen, op plek 3 eindigde de Française Jade Le Corre.



Beste Belgische was Charlotte Penneman op een verdienstelijke 14e plaats.

De Britse Fitzgerald bleef de Deense Thøgersen en de Franse Le Corre voor bij de junioren vrouwen.