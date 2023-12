Club voelt zich geflikt door discutabele offsidegoal van Thiago: "Was kleine baklijn scheef geschilderd?"

Een stilstaand beeld van de getrokken lijn krijgen ze in het stadion niet te zien. In de herhaling lijkt geen spoor van buitenspel te zien, dus fronsen ze de wenkbrauwen bij blauw-zwart.

Invaller Nusa ziet Thiago in de zestien. De spits van Club Brugge kopt de goal van de bevrijding binnen. Of toch niet? De VAR onder leiding van Kevin Van Damme bekijkt het fragment, trekt een lijn en oordeelt dat hij buitenspel staat.

Discutabele fase?

Opnieuw een betwistbare fase in het Belgische voetbal die beslissend blijkt.

"Al weet ik niet eens of het discutabel is", lacht Simon Mignolet cynisch. "Of de kleine baklijn was scheef geschilderd, of het was altijd een geldig doelpunt."

"We hebben als ploeg genoeg gedaan om de wedstrijd te winnen. Al blijkt dat in het huidige VAR-tijdperk niet altijd genoeg. Dus blijven we teleurgesteld achter."