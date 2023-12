Japans multitalent Shohei Ohtani tekent lucratiefste deal uit MLB-geschiedenis: 700 miljoen voor 10 jaar

Shohei Ohtani is een fenomeen. Als pitcher (werper) gooit hij met zijn rechterarm de ene na de andere topspeler uit, als slagman slaat hij met zijn linkerarm de ene homerun na de andere.



Een speler die in beide onderdelen uitblinkt, is zo uitzonderlijk, dat de vergelijking met de mythische Babe Ruth niet uit de lucht zijn.



De voorbije 6 jaar speelde Ohtani voor de Los Angeles Angels, maar de 29-jarige Japanner wist dat hij met die ploeg wellicht geen kans op succes zou hebben. Zo speelde hij in zijn hele carrière nog nooit een wedstrijd in de play-offs.



Maar het talent van Ohtani is zo onmiskenbaar dat alle (kapitaalkrachtige) clubs in de rij stonden om hem als vrije speler aan te trekken.



Het winnende bod kwam uiteindelijk van de Los Angeles Dodgers: 700 miljoen dollar (650 miljoen euro) voor de komende 10 jaar. Het vetste contract uit de geschiedenis van de MLB.



"Ik zal de rest van mijn carrière de beste versie voor de Dodgers", schrijft Ohtani. "Ik wil mezelf blijven vooruitstuwen, niet alleen voor de Dodgers maar voor de hele baseballwereld."