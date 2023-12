Atletiekbond weigert deelname Russische en Wit-Russische atleten op Spelen, ook niet onder neutrale vlag

Eerder vandaag maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekend dat Russische en Wit-Russische atleten dan toch welkom zijn op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Op voorwaarde dat ze deelnemen onder neutrale vlag.

Maar daar is World Athletics - de internationale bond van de atletiek - het niet mee eens. In een statement liet voorzitter Sebastian Coe vanavond weten dat de Russische en Wit-Russische atleten niet welkom zijn in de atletiekdisciplines, ook niet onder neutrale vlag.

"Misschien zul je inderdaad Russische of Wit-Russische atleten onder neutrale vlag zien deelnemen in Parijs, maar dat zal niet in de atletiek zijn", liet Sebastian Coe tijdens een videoconferentie weten.

"Het standpunt van onze sport blijft ongewijzigd", voegde hij er stellig aan toe.

Russische en Wit-Russische atleten mogen sinds begin maart 2022 niet meer deelnemen aan wedstrijden van World Athletics, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.