Hendrik Van Crombrugge is eerlijk na vroege bekerexit van Genk: "Met talent alleen komen we er niet"

"Bij de rust werden er in de kleedkamer de juiste zaken aangehaald, maar die moet je dan wel op het veld in de praktijk brengen."

"Er is heel wat fout gelopen", weet ook Hendrik Van Crombrugge , die Maarten Vandevoordt verving onder de lat. "We begonnen nochtans goed, maar zolang dat doelpunt niet valt, blijft het lastig."

Na een dominante prestatie, weliswaar met te weinig grote kansen, kregen de Limburgers in de slotfase het deksel keihard op de neus. In de tweede verlenging slikte de ploeg twee tegentreffers.

Als we deze wedstrijd koste wat kost willen winnen, dan doen we dat volgens mij ook gewoon.

Want na de pauze was de dominantie van Genk ook een pak minder. Zo kon de thuisploeg af en toe opschuiven en gevaarlijk tegenprikken, met belangrijke goals als gevolg.

"Ook ik had beter kunnen doen bij het tweede doelpunt. Dat gaan we allemaal moeten analyseren", is de doelman eerlijk. "Maar als we 90 of 120 minuten lang met volle overgave spelen en we willen koste wat kost deze wedstrijd winnen, dan doen we dat volgens mij ook gewoon."

"Er zit genoeg kwaliteit in deze groep, maar met talent alleen kom je er niet. Dat moet je koppelen aan de juiste instelling en daar wringt het schoentje soms. Daar zijn we ons van bewust en daar moeten we echt aan werken."