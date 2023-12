België wil in 2027 gastland zijn voor WK vrouwenvoetbal: "Hopen op Clijsters en Henin-effect"

Daar willen ze in tussentijd alles voor doen. "We weten dat de UEFA solidair zal zijn met onze kandidatuur, dus we hebben al een vijftigtal stemmen", aldus Leroy. "We moeten er iets meer dan 100 hebben om meer dan 50 procent te halen."

België diende vandaag dan ook zijn officiële WK-bid in samen met Duitsland en Nederland. Op het FIFA-congres van 17 mei komen de drie landen te weten of ze in 2027 het WK voor vrouwen mogen organiseren.

"Het vrouwenvoetbal zit in de lift: het gaat crescendo en we willen nog een laagje bovenop dat succes leggen", zegt Manu Leroy.

"We kunnen heel wat troeven uitspelen"

En dat verhaal kan worden samengevat in drie letters: BNG. Niet alleen de afkorting van "Belgium, Netherlands and Germany", maar ook van "Breaking New Ground".

"We willen niet zomaar een WK vrouwenvoetbal organiseren. We willen er een laag bovenop leggen", verklaart Leroy. "En we hebben wel wat troeven die we kunnen uitspelen."

"Ten eerste zal alles zeer compact en duurzaam zijn. De grootste afstand tussen onze WK-stadions is amper 300 kilometer. Ook op het WK in Qatar was een van de positieve punten dat alles zeer compact was."

"In tegenstelling tot bijvoorbeeld het WK in Brazilië en Zuid-Afrika, waar er veel werd gevlogen, zouden de teams in 2027 kunnen invliegen en vervolgens alles met trein, tram en bus kunnen doen. Dat is een grote troef."

De stadions in de potentiële gastlanden werden daarom zo dicht mogelijk bij de landsgrenzen gezocht. In België zullen er drie stadions worden gekozen uit vier kandidaten: de stadions van KAA Gent, Genk, Anderlecht en het nog te bouwen stadion van Charleroi.

Het is niet de enige troef die België wil uitspelen. "We gaan inzetten op fanbeleving. We zijn ervan overtuigd dat we veel fans kunnen aantrekken", zegt Leroy.

"Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we er een commercieel succes van kunnen maken. Europa is wereldwijd interessant qua tijdzones, dus ook interessant voor tv-geld en sponsors. We hebben een commercieel sterk bid, niet onbelangrijk."