Rode Duivel Johan Bakayoko had een hele belangrijke voet in de openingsgoal tegen Feyenoord in een wedstrijd die PSV ook zou winnen afgelopen weekend. 42 op 42, dus. De teneur in Nederland: de titel is eigenlijk al binnen.





"Het is duidelijk, toch?", zegt Ibrahim Affelay, voetbalanalist en ex-PSV-speler. Maar hoe komt het dat alles zo op wieltjes loopt dit seizoen?



"Ze zitten nu hun eigen record van 17 zeges op rij in 1987 op de hielen", zegt Marco Timmer, clubwatcher voor Nederlands blad Voetbal International.

"Het is toch ook wel licht verrassend, omdat er veel nieuw is bij de club. Wat dat betreft, is het toch wel opmerkelijk."



Deze zomer was er de exit van coach Ruud van Nistelrooij, net als die van heel wat spelers. Peter Bosz werd aangesteld om de Eindhovenaren naar een nieuwe titel te leiden.



Zijn impact is meteen te zien. "Zijn speelwijze is ultra-offensief. Dat is echt een andere stijl dan vorig seizoen, toen op de counter werd gespeeld. Bosz drukt zijn filosofie tot in het extreme door. Dat zijn spelers die zo snel oppikten, vind ik opmerkelijk", deelt Timmer.